CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı
CHP yandaşı TELE 1'de yayınlanan "Forum Haftasonu" isimli programda SİHA'lar ve Selçuk Bayraktar hakkında küstah ifadeler kullanıldı.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1'de yayınlanan "Forum Haftasonu" isimli programda yerli ve milli SİHA’lar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ağır ifadelerle hedef alındı.
Sunucu Namık Koçak, İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları "eziklik" olarak yorumlayarak küstah sözler sarfetti.