  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı
Gündem

CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı

CHP yandaşı TELE 1'de yayınlanan "Forum Haftasonu" isimli programda SİHA'lar ve Selçuk Bayraktar hakkında küstah ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:25:00 - 2022-11-07 11:26:39

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1'de yayınlanan "Forum Haftasonu" isimli programda yerli ve milli SİHA’lar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ağır ifadelerle hedef alındı.

Sunucu Namık Koçak, İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları "eziklik" olarak yorumlayarak küstah sözler sarfetti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK .

432

tsk üst düzey subay alçaklarına söyleyin sözde vatanseverlere sizler tsknın şan şerefini abd natoya israile peşkeş çekip satan nefissiz namussuz alçaklarsız sizler abd natonun kölesi bilgisiz cahil sözde askerlersiz bunu aynen savunma bakanlığına söyleyin sizden hiçbir olmaz sizler zalimlersiz hainsiz sizler dağlarda askerinizi pusuya çeken namertlersiz teröristlerle anlaşmalı şekillerde tarihte buda yaşanmıştır 80li yıllarda 90 lı yıllarda araştırın öğrenin tsk ordusu subayları generalleri devleti sömürüp yiyen içen tulumba dalkavuklarıdır milletin desteğiyle yiyen içen doyan ama milletede alçaklıkta sınır tanımayıp teröristlere tarihte kol kanat gelen nefissizlersiz öyleki sözde vatansever hiçbir subay tsk içinde hainleri temizlemek için tarihten buyana hiçbirşey yapmıyor yapmadı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23