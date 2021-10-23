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Gündem CHP yandaşı Sözcü'den FETÖ'ye "dost" kazığı!
Gündem

CHP yandaşı Sözcü'den FETÖ'ye "dost" kazığı!

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami’de lüks bir evde yaşadığı, adını "Aaron Goldsmith" olarak değiştirdiği ve Next Level isminde bir at çiftliği kurduğu haberleri ortaya çıkarken, FETÖ firarisi Tarık Toros, CHP yandaşı Sözcü’nün FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan kaynaklı haberi çaldığını ve hırsızlık yaptığını söyleyerek Sözcü’ye saydırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:25:00 -
CHP yandaşı Sözcü'den FETÖ'ye "dost" kazığı!

 yeniakit.com.tr 

ABD’nin Türkiye’ye karşı operasyonda "piyon" olarak kullandığı Reza Zarrab'ın adını "Aaron Goldsmith" olarak değiştirdiği ve Miami’de "Next Level" adlı bir at çiftliği kurduğu haberleri ortaya çıktı. Türkiye'den kaçarak ABD'nin kucağına sığınan terör örgütü FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan söz konusu olayı haberleştirirken, CHP'nin medyadaki tetikçisi konumunda bulunan Sözcü Gazetesi ise Adem Yavuz Arslan'ın söz konusu haberini çalarak FETÖ’ye "Dost kazığı" attı.

Hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle Fransa’da kaçak olarak yaşayan Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü gazetesine tepki gösteren FETÖ firarisi Tarık Toros, sosyal medyadan Sözcü'yü hırsızlıkla suçladı.

Sözcü Gazetesi'nin Adem Yavuz'un haberini çaldığını belirterek isyan eden Toros, "İçeride utanmadan sıkılmadan "Sözcü'nün yaptığı incelemeye göre" diyor. Reza'nın adının Aaron Goldsmith, at çiftliğinin Next Level olduğunu öğrenmeseniz neyi nasıl inceleyeceksiniz? Yaptığınız gazeteciliğin anca içine tükürülür. Hırsızsınız" dedi.

Bir diğer paylaşımında ise Fox TV'nin söz konusu olayı Sözcü'nün haberiymiş gibi gösterdiğini aktaran Toros, zehir zemberek ifadeler kullandı.

Fox'un olayı bilmesine rağmen işine gelmediği için Adem Yavuz Arslan'ı kaynak göstermediğini belirten Toros, şunları söyledi.

"İnsanlar ölüm tehditleri altında hayatlarını hiçe sayarak gazetecilik yapıyor. Fox TV, sabah "Sözcü'nün haberine göre" demiş. Bunu da gördük. Fox bilmiyor mu haberin kimin olduğunu? Bal gibi biliyor, işine gelmiyor. Haberi de bir biçimde kullanması lazım. Yazıklar olsun..!"

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Yorumlar

Nur Ahmet

Vatan düşmanları birbirlerini kazıklasınlar,yesinler.
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Tencere dibin kara seninki benden kra

Yiyin bir birinizi  
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