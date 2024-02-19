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Medya CHP yandaşı Nevşin Mengü'den Murat Kurum itirafı!
Medya

CHP yandaşı Nevşin Mengü'den Murat Kurum itirafı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 22:55:00 - 2024-02-19 23:21:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Nevşin Mengü, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u çalışkanlığı nedeniyle öve öve bitiremedi.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken, CHP'li gazeteci Nevşin Mengü'den, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u öve öve bitiremedi.

İstanbul seçimlerinin 2019'daki gibi olmayacağını söyleyen Mengü, "Murat Kurum ve AK Parti ekibi çalışıyor" dedi.

"Murat Kurum ve AK parti ekibi çalışıyor"

Mengü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçimleri 2019'daki gibi olmayacak. Muhalefet cephesi dağılmış durumda. Murat Kurum ve AK parti ekibi çalışıyor.

AK Parti ekibi 500 bin haneye gitmişler. Murat Kurum tek başına değil tabii yanında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de var. 500 bin haneyi gezip 2 milyon kişi ile görüşmüşler adamlar takır takır sahada çalışmaya başladı."
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