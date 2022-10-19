CHP yandaşı Nevşin Mengü, çok fena patladı! Sakin ol bacım, bu ne sinir

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Jahrein adıyla bilinen ağzı bozuk sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç arasında yaşanan polemik gündem oldu.

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce gibi siyasi parti liderlerini Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da konuk eden, son olarak da FETÖ'cü Hakan Şükür'e yanlayan Oğuzhan Uğur, sosyal medya yasasının tartışılacağı özel bir bölüm hazırladı. Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen, Candaş Tolga Işık, Ece Üner, Özlem Gürses ve Haluk Levent'in yanı sıra programa çok sayıda sosyal medya fenomeni de katıldı. Daha önce tanıtımda yer alan ve programa katılacağı duyurulan Nevşin Mengü ise daha sonra kararından vazgeçtiğini açıkladı.

"Hata yaptık, yayınlara aldık"

Nevşin Mengü, Mevzular Açık Mikrofon'a Jahrein'in de konuk olacağını öğrendikten sonra katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. YouTube kanalındaki yayında konuşan Mengü, Oğuzhan Uğur'la da görüştüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Oğuzhan Uğur beni de davet edince kabul ettim. Fakat tanıtımda baktım Jahrein falan orada. O da bizim hatamız, adamı biz ciddiye aldık, yayınlara aldık falan. Hata işte, herkes hata yapabiliyor. Adam kaldıramadı bunu. Başka birtakım işlere girdi herhalde bilmiyorum, konuşmuyorum etmiyorum. Herkes farklı fikirde olabilir."

"Zorbalık yapıyorlar"

Mengü, şöyle devam etti: "Keskin düşüncelere de sahip olabilir ama zorbalar zorbalık yapıyorlar, dijital zorbalık yapmakta da özgürler. Benim hakkımda da konuşabilirler ama aynı ortamda olmak istemem. Her şey normalmiş gibi oturup konuşamam. 'Yasaklansın bunun dedikleri' demiyorum ama karşı karşıya gelip ciddiye alıp bir şey konuşmam bu saatten sonra."

Jahrein yanıt verdi: Beni karalayan tweet'leri...

Oğuzhan Uğur'un programına konuk olarak katılan Jahrein ise Nevşin Mengü'nün bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Jahrein, paylaşımlarında şunları söyledi:

"Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl. Haftalarca beni karalayan tweetleri favlayıp rt'ledi. Ben sadece geçmişteki ırkçı tweetlerini paylaşıp ('Abi ülke Afganistan’a döndü yaaa' gibi) bu twitleri oldukça ırkçı bulduğumu söyledim. Üstelik kendisine sosyal medya dışı ulaşıp neden böyle yaptığını sordurttuğumda bir sorunu olmadığını söyleyip ertesi gün bana hayvan düşmanı diyen bir tweeti daha favladı. Bu dünyada Nevşin dahil kimse hayvan sevgimi sorgulayacak cürme sahip değil. Herkes haddini bilsin."