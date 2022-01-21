CHP yandaşı kanalda cumhurbaşkanlığına ağır hakaret!

CHP yandaşı TELE 1 kanalında Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nıa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş katıldı. Programda Akbaş'ın cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sarf ettiği skandal sözler ise büyük tepki topladı.

"O saray bir ahır olur"

Programda haddini bilmez Akbaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temsil edildiği cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Akbaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray bir ahır olur." şeklinde skandal sözler sarf etti. Akbaş'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Akbaş'a tepki gösterdi.