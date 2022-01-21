  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP yandaşı kanalda cumhurbaşkanlığına ağır hakaret!
Medya

CHP yandaşı kanalda cumhurbaşkanlığına ağır hakaret!

Gazeteci Sedef Akbaş'ın CHP yandaşı TELE 1 kanalında cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sarf ettiği skandal sözler büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:06:00 -

CHP yandaşı TELE 1 kanalında Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nıa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş katıldı. Programda Akbaş'ın cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sarf ettiği skandal sözler ise büyük tepki topladı.

"O saray bir ahır olur"

Programda haddini bilmez Akbaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temsil edildiği cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Akbaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray bir ahır olur." şeklinde skandal sözler sarf etti. Akbaş'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Akbaş'a tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay