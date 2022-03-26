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Gündem CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!
Gündem

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yediği balığın fiyatını bizzat tezgahtan bildirdi!

Yeniakit Publisher
2022-03-26 16:54:00 -
CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!

İsmail Saymaz, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ve eşiyle birlikte yediği kalkan balığının fiyatını açıkladı!

CHP’li Ekrem kalkan balığı yemişti

İstanbul'un karla mücadele ettiği gün İngiliz elçisine, AKOM'a bir saat uzaklıkta bulunan ve İstanbul'un en lüks mekanlarından biri olan Kahraman Balıkçı'da ziyafet veren Ekrem İmamoğlu, bir gecede masaya milyarlar koymuş ve eşiyle birlikte kalkan balığı yemişti. 

Kendi mahallesindeki balıkçı tezgahından aktardı!

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yediği kalkan balığının fiyatını bizzat mahallesindeki balıkçı tezgahından aldığı fiyatları paylaştı. 

İşte İsmail Saymaz’ın verdiği fiyatlar

Saymaz, fiyatları şu sözlerle duyurdu:

“Mahallemizin balıkçısında etiketler: (Kilo fiyatı) Somon: 230 Çinekop: 160 Minekop: 140 Çumra: 130-110 Levrek: 110 İstavrit: 60 Hamsi: 50 Bir tek kalkanın fiyatı yazmıyor. Özellikle sordum. Kilosu 500 TL olduğu için yazmamışlar. Al bir kilo kalkanı takı diye düğünde tak.”

 

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