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Gündem CHP yandaşı Halk TV'de PKK dili... Zaho'daki katliamda Türkiye'yi suçladı
Gündem

CHP yandaşı Halk TV'de PKK dili... Zaho'daki katliamda Türkiye'yi suçladı

CHP yandaşı Halk TV'nin Zaho'daki saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan terör örgütü PKK destekçilerinin ekmeğine yağ sürercesine yaptığı haber büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 17:54:00 - 2022-07-25 17:54:52

Zaho'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırıda sivil halk zarar gördü.

CHP'nin kanalı Halk TV'nin saldırıyı Türkiye'nin üzerine atmaya çalışan PKK destekçilerinin ekmeğine yağ sürercesine yaptığı haber büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz ay PKK işgalindeki bölgeler için "demokratik güçlerin kontrolünde" diyen Halk TV'de, "Türkiye sivilleri katletti" iftirasına dönüştürülen Zaho'daki PKK saldırısı için "Bağdat suçluyor, Ankara kabul etmiyor" ifadeleri yer aldı.

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