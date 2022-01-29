CHP yandaşı Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek açıklama
CHP yandaşı piyanist Fazıl Say, “Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı.” dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu esnadan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda sefa sürdüğü fotoğrafları yalanlayarak gündeme oturan piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa konuk olduğu sırada Say çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Fazıl Say, "15 dakikadır Halk Tv seyrediyorum.Şunu düşündüm; Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.