CHP yandaşı Cumhuriyet haberinde iki suçu ifşa etti! Savcılar harekete geçecek mi?

Cumhuriyet muhabiri Ali Can Polat, “Veresiye yaşıyoruz” başlıklı haberinde bir bakkalın işlediği suçları farkında olmadan ifşa etti.

Ali Can Polat imzalı haberde işte bu ifadeler yer aldı

Cumhuriyet gazetesi haberinde, “Müşterileri ile artık sadece ekonomi konuştuklarını söyleyen bir başka mahalle bakkalı Yavuz T. ise ‘Halkın içindeyiz, direkt görebiliyoruz, gerçekten alım gücü kalmadı. İnsanlar çok öfkeli. Bu öfke nasıl patlayacak, çok merak ediyorum. Az önce bir çocuk geldi, 24 liralık sigaranın 20 TL’sini bir karttan, 4 TL’sini başka bir karttan çekti. Nakit yok artık, herkes borçlanarak günü geçiriyor’ diye konuşuyor.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Ağır para cezası ve hapis cezası verilebiliyor

18 yaşından küçük çocukların hem kredi kartı kullanması ve hem de sigara satışının yapılması kanunen yasak iken bakkal Yavuz T.’nin hiç sorgulamadan satış yapması ciddi bir suç teşkil ediyor. TCK’nın 194. maddesi kapsamında 18 yaşından küçük birine sigara sattığı tespit edilen kişiye hapis cezası ve işletmeye ise ağır para cezası verilmesini öngörüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatacak mı?

“Atatürk’e hakaret var!” diye, olur olmaz sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ederek soruşturma açan savcıların Cumhuriyet’in haberi üzerine harekete geçip geçmeyecekleri merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet muhabiri Ali Can Polat’ı çağırıp çocuğa kredi kartıyla sigara satan bakkalı soracak mı?