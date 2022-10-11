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Gündem CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler
Gündem

CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü hakkında küstah ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 21:42:00 - 2022-10-11 21:43:13

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin terör operasyonları ve Yunanistan ile devam eden adaların silahlandırılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne "hepsi palavra" dedi.

Ataklı paylaştığı videoda, "Bir gece ansızın girebiliriz, Rusya ile Putin şey arasında ara bulucu biziz. Tahıl şeyini biz yaptık. Ege, Doğu Akdeniz'de haklarımız. Girit'e bilmem ne olursa. Güney Kıbrıs Rumlarına silah verilmesini kabul edemeyiz. Hepsi palavra" dedi.

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Yorumlar

Orhan İnan

Bu Milletin lehine bir nefes de olsa alın bari. Kimden yanasınız cidden merak ediyorum artık.

by bilir

bırakın havla sın …
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