CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin terör operasyonları ve Yunanistan ile devam eden adaların silahlandırılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne "hepsi palavra" dedi.

Ataklı paylaştığı videoda, "Bir gece ansızın girebiliriz, Rusya ile Putin şey arasında ara bulucu biziz. Tahıl şeyini biz yaptık. Ege, Doğu Akdeniz'de haklarımız. Girit'e bilmem ne olursa. Güney Kıbrıs Rumlarına silah verilmesini kabul edemeyiz. Hepsi palavra" dedi.