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Gündem CHP yandaşı Atilla Taş, tükürdüğünü yalanladı! Şaka yapmış
Gündem

CHP yandaşı Atilla Taş, tükürdüğünü yalanladı! Şaka yapmış

CHP yandaşı Atilla Taş, Karadenizlileri hedef aldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Karadenizlilere hakaret eden ve 'bıktık bu Karadenizlilerden' diyen CHP yandaşı Taş, özür dileyerek tükürdüğünü yaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:14:00 - 2022-05-20 22:18:58
CHP yandaşı Atilla Taş, tükürdüğünü yalanladı! Şaka yapmış

Sosyal medyada bir sohbet odasında Karadenizliler hakkında ağır ifadeler kullanan şarkıcı Atilla Taş'a tepki yağdı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Atilla Taş özür diledi.

Atilla Taş'ın kayıtta yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık."

Özür mesajı yayınladı

Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dileyen Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim."

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