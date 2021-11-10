CHP vizyonu: 10 Kasım’da Türkiye’yi lekelemeye kalktılar
CHP’liler, “Atatürk Türkiye’si” dedikleri ülkelerini, Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümünde lekelemeye kalktı. CHP vizyonunu gözler önüne seren skandal olay, tepkilere neden oldu.
CHP Gençlik Kolları, 10 Kasım’da Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümünü kullanarak skandal bir film yayınladı. Filmde gençleri kirli siyaseti için bir araç olarak kullanan CHP’liler, Türkiye’yi lekeleyerek vizyonlarını ortaya koydu.
Söz konusu filmde bir genç, Türkiye’den umudunun kalmadığını söyleyerek ülkeyi terk etmek üzereyken, 10 Kasım nedeniyle çalan sirenleri duyunca kararından vazgeçiyor. Aynı anda, CHP’nin propaganda sözleri duyuluyor.
“Atatürk Türkiye’si” dedikleri ülkeyi, Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümünde lekeleyecek kadar alçalan CHP, kamuoyunda tepkiye neden oldu.