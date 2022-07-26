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Gündem CHP ve ortakları, Demirtaş'ın uşakları...
Gündem

CHP ve ortakları, Demirtaş'ın uşakları...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından, Selahattin Demirtaş bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Özalan, “ CHP ve ortakları, Demirtaş'ın uşakları…” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 16:17:00 -
CHP ve ortakları, Demirtaş'ın uşakları...

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından, Selahattin Demirtaş bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu. Bir an önce serbest kalması en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan biri’ dedi. CHP ve ortakları, Demirtaş'ın uşakları...” dedi.

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