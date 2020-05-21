  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantajı başladı

CHP ile HDP arasında geçtiğimiz yerel seçimde yapılan ittifakta büyük kriz meydana geldi. HDP'liler CHP'den kayyımlara karşı çıkması konusunda baskı yapıyor ve aksi halde bir dahaki seçimde destek olmayacaklarını söylüyorlar. Baskıyı azaltmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise baskıyı azaltmak için üç gün önce açıkladığı “ekonomi öneri paketine” kayyım konusunu sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:33:00 -
CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantajı başladı

Koronavirüs gündeminin ağırlığı nedeniyle pek dikkat çekmese de siyaset kulisleri içten içe kaynıyor. 31 Mart seçimlerinde ‘ilke’ değil ‘rant’ ortaklığı yapan CHP-HDP ve İYİ Parti arasında derin çatlaklar oluşmaya başladı. Çatışmanın kaynağını HDP oluşturuyor. İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde CHP-İYİ Parti’nin gizli ortağı olan HDP, nimet paylaşımı için artık ittifakın alenileşmesini ve bir adım ileri taşınmasını istiyor. Terörle bağlantılı belediyelere yapılan kayyum atamaları HDP’yi bu isteğinde daha da ısrarcı yapıyor. Yerel seçimlerde kazandığı 3’ü büyükşehir, 5’i il 45’i ilçe 12’si de belde olmak üzere 65 belediye kazanan HDP, kayyum atanan 51 belediye için CHP’den destek bekliyor.

KCK'dan CHP'ye çağrı

Hem PKK hem de HDP bu isteğini medya önünde sesli bir şekilde dillendiriyor. Geçtiğimiz hafta Iğdır ve Siirt’in de aralarında olduğu 5 belediyeye kayyım atanmasının ardından terör örgütü PKK’nın çatı yapılanması olan KCK’dan CHP’ye çağrı geldi. KCK’dan yapılan yazılı açıklamada, içinde CHP, İYİ Parti ve marjinal sol grupların da yer aldığı sözde ‘demokrasi güçleri’nden yardım istendi: “Demokrasi güçleri bir bütün olarak bir araya gelmeden bu iktidara karşı etkin bir mücadele verilemez. O zaman bu iktidara karşı her an mücadele içinde olmak, tek ve en doğru yoldur.

İmamoğlu'na açık tehdit

PKK’nın diğer bir yan örgütü HDK da (Halkların Demokratik Kongresi) aynı tonda bir açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı’na karşı örgütlü bir mücadele gerektiği iddia edilerek, yine CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderildi: “Bu mücadeleyi inşa etmek için muhalefet güçlerinin zihninde tam bir berraklık olmalıdır. Demokrasi güçlerinin ittifakını kurmak ve dayanışma ağlarını güçlendirmek sorumluluğumuza bu anlayışla yaklaşıyoruz.” Kandil’in satır arası mesajları HDP’den önceki gün yapılan bir açıklamayla daha da netleşti. HDP’nin İstanbul Eşbaşkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı, Ekrem İmamoğlu’na ‘kayyımlara sessiz kalırsan bir sonraki seçimde destek vermeyiz’ şeklinde okunabilecek açıklamalar yaptı.

‘Ses çıkartmaları şart"

PKK’nın bir yayın organına konuşan eşbaşkanlar İmamoğlu’nu böyle uyardı: “Demokrasi alanında mücadele eden her kurumun, partinin mutlaka bir söz söylemesi ve birlikte karşı çıkması lazım. Partimiz yerel seçimlerde AKP’nin kaybetmesi için stratejik oy kullandı. CHP, bizim oy ve katkılarımızla birçok büyükşehir belediyesini kazandı. Bu anlamda kayyumlara karşı susulması, bir söz söylememesi halk nezdinde bir rahatsızlık yaratıyor. İstanbul İl Örgütü olarak Ekrem İmamoğlu’ndan kayyumlara karşı bir açıklama bekliyoruz. İmamoğlu ve demokrasi güçleri bugün kalkıp yapılanların haksızlık olduğunu, kayyumların bir darbe olduğunu net bir şekilde söylemek zorundalar. İmamoğlu başta olmak üzere demokrasi güçlerinin ses çıkarmaları şarttır. Çünkü demokrasiyi güçlendirmenin tek yolu ilkeli ve tutarlı siyasettir.

Ekrem İmamoğlu büyük baskı altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ekonomik öneri paketi’ açıklarken araya apar topar sokuşturarak “Seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınmalı” çıkışı, CHP’nin üzerindeki baskının göstergesi oldu. Şimdi gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. Yenilenen 23 Haziran seçimlerinde HDP’nin desteği ile kazanan İBB Başkanı’nın, Kandil ve siyasi uzantılarının baskılarına boyun eğip eğmeyeceği merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dürüst

Her türlü reaksiyona açık zoraki birliktelikler iğnenin battığı yerden ER GEÇ zaten PATLAR.!!!!
  • Yanıtla

KARLI TOROSLAR

Chp genel başkanı Ekremi hdp ye emanet verir (emanet milletvekili gibi) nasıl olsa onların oyları ile başkan oldu. olur biter gerçek yerini bulmuş olur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı