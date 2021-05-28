CHP ve İYİ Parti’nin trolleri sosyal medyada harekete geçti!

YENİ AKİT / ANKARA

CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları yaşanan her olayda erken seçim çığırtkanlığı yaparken şimdi de partilerinin trolleri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden #2023çokGeç etiketiyle AK Parti hükümeti aleyhinde paylaşım yapan troller erken seçim çağrısında bulundular.

Sürekli erken seçim çağrılarında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından şimdi de muhalefetin trolleri harekete geçti. #2023çokGeç etiketiyle sosyal medya üzerinden, “Yargı çevreleri bağımsızlıklarını yok eden bu kanunlara karşı geldiler mi? - Birkaçı karşı çıktı. Bunu yapanlar istifa etti ya da ettirildi. Diğerleri kendilerini yeni duruma adapte ettiler. #2023çokGeç Derhal erken seçim.!”, “Sizde biliyorsunuz yolun sonu geldi. Zorlamanın faydası yok. Getirin sandığı” , “Hükümet istifa Erken seçim istiyoruz Erken seçim zaruridir”, “Bizim bütünlememiz yok @Akparti Bir kere de değil, bin kere sınıfta kaldınız. Sizler itibardan tasarruf olmaz diyerek, israfın dibini görüp, lüks şatafat içinde yaşayın, bizler de Hak Hukuk diye çığlıklar atalım. ERKEN SEÇİM elzemdir” , “Yıllarca halkı taraflı medyanızla kandırdınız, muhalif medyayı susturdunuz size oy verecek yüzde 25 bile kandırdığınız zavallı halk. Derhal istifa edin” şeklinde paylaşım yapan troller, AK Parti hükümeti aleyhinde atıp tuttular.