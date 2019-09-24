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CHP ve İYİ Parti ile görüşen IMF'den 'Türkiye' açıklaması: Reform yapmazsanız...

CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesi ortaya çıkan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyetinin sürdüğünü ve hükümetin reform yapmaması halinde büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağını söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 02:32
CHP ve İYİ Parti ile görüşen IMF'den 'Türkiye' açıklaması: Reform yapmazsanız...

Uluslararası Para Fonunun yayımladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye'ye ilişkin "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığı bildirildi.

Türk ekonomisinin son yıllarda güçlü bir büyüme kaydettiği ancak aynı zamanda ekonomik dengesizliklerin arttığının belirtildiği raporda, geniş makro-ekonomik ve yapısal reformların büyümeyi desteklediği, reformların zayıflamasıyla büyümenin dışarıdan sağlanan kredilere bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.

"Söz konusu ekonomik dengesizliklerin, geçen yıl liradaki sert değer kaybına katkıda bulunduğu" kaydedilen değerlendirme raporunda, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumsuz duyarlılık ve olumsuz jeopolitikler gelişmelerin, Ağustos 2018'de büyük ölçüde lirada değer kaybına yol açtığı belirtildi.

IMF raporunda, "Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güçlü, sürdürülebilir, orta vadeli büyüme için görünüm, daha fazla reform yapılmadan zorlu görünüyor." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizilerek, mevcut olumlu piyasa duyarlılığının reformları yapmak için iyi bir fırsat sağladığına işaret edildi.

'Büyüme bu yıl pozitif olacak'

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında pozitif büyüme kaydettiği vurgulandı.

Raporda, "IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyor" ifadesine yer verildi.

Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi.

Raporda, bu yıl küçük bir cari açığın beklendiğine yer verilerek, gelişmiş piyasa duyarlılığının ve jeopolitik gelişmelerin lira üzerindeki baskıyı aldığına vurgu yapıldı.

'Enflasyon, gelecek aylarda tek haneli olabilir'

Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB'nin politika faizlerini düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.

IMF Yönetim Kurulu'nun henüz onaylamadığı değerlendirme raporunda, "Türkiye'nin güçlü sürdürülebilir büyüme beklentilerinin zayıfladığı" iddia edilerek, temel politika zorluğunun orta vadede daha güçlü ve daha esnek bir büyümeyi güvenceye almak olduğu belirtildi.

Raporda, IMF heyetince, ülkenin Yeni Ekonomi Programı'nda Türk ekonomisinin karşılaştığı zorlukların açıkça belirtilmesi ve bunlara yönelik kapsamlı politikaların sıralanmasının beklendiği ifade edildi.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 02:32
  1. Türk ekonomisi
  2. Uluslararası Para Fonu
  3. IMF
  4. Yeni Ekonomi Programı

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