CHP ve İYİ Parti arasında yeni kriz: Kulağı çekilmeli

Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyice gerildi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemesi CHP'lilerin tepkisini çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay TV100'de katıldığı programda Ağıralioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Altay, "Kulağı çekilmeli" dedi.

Engin Altay: Kulağı çekilmeli

Engin Altay, Ağıralioğlu'nun "Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" sözleriyle ilgili "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.

Katıldığı bir programda gelen eleştirilere yanıt veren Ağıralioğlu, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" demişti.