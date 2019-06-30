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CHP ve HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu azgın sapkınların yürüyüşüne polis geçit vermedi!

LGBTİ'li eşcinsel sapkınlar, günler öncesinden yapacaklarını duyurdukları yürüyüşlerinde polis müdahalesi ile karşılaştı. Yaşananların yaygarasını koparmak da solak paçavralara kaldı.

30 Haziran 2019 Pazar 22:33
CHP ve HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu azgın sapkınların yürüyüşüne polis geçit vermedi!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Mis Sokak'ta bir araya gelen LGBTİ'li azgınlar, polisten izin alarak basın açıklamalarını okudu. Lut Kavmi'nin torunları, basın açıklamasını okuduktan sonra, valilik tarafından yasaklanan yürüyüşü yapmakta direnince emniyet güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Günlerdir solak medyanın da desteği ile yürüyüş yapacaklarını duyuran azgınlara yapılan müdahaleye en çok paçavralar sevinerek yaygara kopardı.

Aralarında CHP ve HDP'li vekiller de vardı

CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok CHP'li belediye, il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avrupa Birliği ile solak medyanın desteğini arkasına alan ibneler, beklenen yürüyüşü Taksim Meydanı'nda gerçekleştirmeye teşebbüs etti.

PKK sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, emniyet güçlerine karşı dokunulmazlıklarını kullanarak meydan okumaya çalışsa da polis yürüyüşe geçit vermedi.

Paçavralar iş başında

Yaşanan arbede solak paçavralar tarafından yaygara koparma niyeti ile kullanıldı. Sözcü, Cumhuriyet, T24, Birgün gibi başı çeken paçavralar, yaşanan süreci, valiliğin yasağını göz ardı ederek insan haklarından dem vurdu. Sapkın ibnelere yasak gereği izin vermeyen polisi, zor kullanmakla suçladı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 22:33
  1. LGBTİ'li azgınlar
  2. İstanbul Taksim Meydanı
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. eşcinsel sapkınlar

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