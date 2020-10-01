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Siyaset CHP ve HDP, şehit isminin parka verilmesine karşı çıktı
Siyaset

CHP ve HDP, şehit isminin parka verilmesine karşı çıktı

Mersin, Akdeniz Belediye Meclisi’ne, şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in isminin bir parka verilmesini öngören önerge sunuldu. CHP ve HDP’lilerin ret oyu vermesiyle, söz konusu önerge reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:01:00 -
CHP ve HDP, şehit isminin parka verilmesine karşı çıktı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında toplandı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda, birleşim tutanağı okunduktan sonra Meclis’e verilen önergeler gündeme alındı.

Birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda, 19 Haziran 2017 tarihinde, terör örgütü PKK mensubu teröristlerle ile girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in isminin bir parka verilmesi konusu da görüşüldü.

Meclis Üyesi Tufan Nenni’nin sunduğu önerge, Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde bulunan bir parkın isminin değiştirilmesini öngörüyordu.

Millet İttifakı gereği birlikte hareket eden CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, söz konusu önergeye ret oyu verdi.

İHA’nın haberine göre önerge, CHP ve HDP’nin oylarıyla reddedildi.

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Yorumlar

Europa

bir olmus lar yine , sasiadik!!!!
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