CHP ve HDP ABD’nin maşası!

6’lı masa etrafına topladıkları sözde Türk milliyetçisi İP ile SP, DEVA, DP ve Gelecek Partisi’nden cesaret alan CHP ve HDP, kürsel şeytan ABD ile Kandil’in güdümünde çok kirli bir politika yürütüyor. Zillet ittifakının düşman kardeşleri CHP ve HDP, terör olayları sonrası devleti suçlamaya yönelik tavırları, PKK/YPG’nin kökünü kazıyacak tezkereye karşı çıkmaları, envanterinde olmadığı halde TSK’ya yönelik ‘kimyasal silah’ iftirasını dillendirmeleri, kamu kurumlarının sistematik şekilde hedef almaları, kirli ittifak sonucu ele geçirdikleri belediyelere Kandil’in dağ kadrosunu doldurmaları ve daha pek çok ihanette hep ortak hareket etti.

Taksim’de gerçekleşen ve 6 kişinin şehit olduğu kanlı saldırı üzerinden AK Parti iktidarını yıpratmaya yönelik seçim ayarlı kirli bir manipülasyonu devreye sokan CHP ve HDP, benzer tavrını TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda da sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve avanesi, Kandil’in Meclisteki uzantısı HDP’nin, “TSK’nin hava saldırıları bir an önce son bulmalı!” açıklamasıyla karşı çıktığı harekât karşısında suskunluğunu günlerdir korurken, ABD’nin Suriye’de öldürülen teröristler için “sivil can kaybı” demesi kirli işbirliğini gözler önüne seriyor.

CHP’nin HDP’den tek farkı ismi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı “silahsız darbe” planında işaret ettiği ve “dostlarımız” dediği muhalefetin skandal tavrını Akit’e değerlendiren Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “CHP ve HDP’nin milletimizin değerleriyle sorunları var. Milletin, memleketin hayrına hiçbir işte yoklar. Ya karşı koyuyorlar ya da Anayasa Mahkemesi’ne götürerek engellemeye çalışıyorlar. Milli hassasiyet gerektiren konularda hiçbir zaman devletimizin, ordumuzun arkasında durmadılar. Şu anda CHP ve HDP Taksim’de yaşanan saldırının altından ‘Acaba farklı bir ipucu bulabilir miyiz, bunu devlete yıkabilir miyiz?’ ya da ‘Buradan hükümeti vurabilir miyiz?’ şeklinde bir gayretin içerisinde. Sınır ötesi harekat yapıyoruz. HDP’liler çıkıp oradaki operasyonun ‘Kürt halkına yönelik yapıldığı’ iftirası atarak bir TSK’nın sivilleri hedef aldığı algısı oluşturmaya çalışıyorlar. CHP ise hiçbir şekilde birinci ağızdan ne İstanbul’daki ne de Gaziantep’te yaşanan saldırıyı net bir dille kınayamıyor. Her iki parti ‘siyasi ortaklık yapmadıklarını’ söylüyor ama bütün faaliyetleri net bir şekilde organize şekilde ortak hareket ediyorlar. Maalesef her iki parti de PKK ve ABD’nin maşası konumundadır. İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın bu kadar üzerine gitmelerinin nedeni de bu kirli ittifak. CHP’nin HDP’den farkı sadece ismi” dedi.

CHP, HDP ve ABD hep aynı safta

Araştırmacı Yazar Galip İlhaner ise, CHP’nin memlekete verdiği zararın HDP’den daha fazla olmaya başladığını söyledi. İlhaner, şöyle devam etti: “HDP ile CHP Türkiye’yi Türkistan ve Kürdistan olmak üzere en az ikiye bölerek, ABD’nin bir eyaleti mi yapmaya çalışıyor anlamıyoruz. Çünkü her olayda CHP, HDP/PKK ve ABD birlikte hareket ediyor. Artık PKK’ya HDP diyoruz. CHP ile HDP değil, CHP ile PKK/PYD ittifak halinde. Türkiye ile ABD, PKK/PYD piyonu üzerinden savaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye yerine ABD/PKK tarafını tutuyor. Kılıçdaroğlu PKK’ya, bize oy verin Türkiye’nin yarısını size verelim sözü mü vermiş anlamak mümkün değil? PKK ile CHP ortaklığı Türkiye’yi tam bir uçuruma götürüyor.”