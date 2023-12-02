CHP ve fonlu medyasının kirli yüzü bir defa daha deşifre edildi! O villaların aidatı kiradan fazlaymış

Akit, malum zihniyetin “gariban evi” diye lanse ettiği, CHP lideri Özgür Özel’in ise “Sende vicdan var mı kardeşim?” diyerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldığı Hayat Arsuz’daki kira kumpasıyla ilgili gerçekleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Mülkiyeti Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve ‘ilçesinin en modern evleri’ olarak anılan Kuğu Park Konutları’ndaki vakıflara ait dairelerin bin 800 TL olan kiraları 5 yıldır değişmezken, kiracıların bin 750 TL’si aidat olmak üzere ortak aydınlatma bedeli dahil site yönetimine 2 bin lira ödediği ortaya çıktı.

Astarı yüzünden pahalı

Hükümeti ve kamu kurumlarını hedef almak için her türlü yalanı savuran ve “Devlet kiracısına 9 kat zam yaptı” diyerek gariban vatandaşların mağdur edildiği algısını oluşturmaya çalışan CHP ve fonlu medyasının maskesini düşürmeye devam ediyoruz. CHP lideri Özgür Özel ve zillet medyasının “Sende vicdan var mı?” diyerek Başkan Erdoğan’ı eleştirdiği, gazetemizin ise önceki gün “Gariban evi dediler havuzlu villa çıktı” manşetiyle deşifre ettiği Arsuz ilçesindeki kira kumpasında yeni detaylar ortaya çıktı. Mülkiyet hakkı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve ‘asgari ücretle çalışan insanların oturduğu evler’ şeklinde lanse edilen havuzlu, güvenlikli ve ‘ilçesinin en modern evleri’ olarak anılan Kuğu Park Konutları’ndaki vakfa ait meskenlerde ikamet eden kiracıların yıllarca kiradan fazla aidat ödediği öğrenildi. 174 konuttan oluşan ultra lüks sitede kat karşılığı 73 adet dairenin sorumluluğunu üstlenen Vakıflar Müdürlüğü salgın ve deprem sebebiyle 5 yıldır kirayı güncellemezken, bin 800 TL kira veren site sakinlerinin, bin 750 TL’si aidat olmak üzere ortak aydınlatma bedeli dahil site yönetimine aylık 2 bin lira ödediği belirtildi.

Depremzede yalanı çöktü

Yine bazı haberlerde konu edilen ve ‘kiracıların depremzede olduğu’ şeklindeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirlendi. akit’in edindiği bilgiye göre denize sıfır 3+1 lüks dairelerin ve tripleks villaların 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli çifte büyük depremde tek çatlak almadığı, hasara uğramadığı, sağlamlığını koruduğu belirtildi. Dolayısıyla depremden önce aynı evlerinde oturan kiracıların hiç hasar almamış villalarda güvenle oturmaya devam ettiği ifade edildi.

Kiralama ihale yoluyla

Açık ihale yoluyla kiralama yoluna giden Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin kiracılararasında herhangi bir ideolojik ayrım gözetmediği aktarıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 75 oranında oy aldığı Arsuz Nardüzü mahallesinde bulunan lüks daireler mal sahipleri tarafından ortalama 25.000 TL’ye kiraya verilirken, kasım itibariyle yüzde 30 daha düşük bir oran olan 18.000 TL kira bedeli takdir etmesi kamu zararını minimize etti. Kira gelirleriyle tarihi eserlerimizi ayağa kaldırmaya çalışan ve rayiç bedel üzerinden belirlediği zam oran yüzünden “vicdanınız yok mu?” eleştirilerine maruz kalan Müdürlük yetkilileri bin 800 liralık ücrette güncelleme yapmamış olsaydı, kurumun 73 daireden toplamda aylık 1 milyon 182 bin 600 lira kaybı olacaktı.