CHP ve DEM Parti'nin yarıştığı tek konu: İslam düşmanlığı! Müslümanları ayağa kaldıran rezalet

Seccadeyi masa örtüsü olarak kullanan DEM'li Neslihan Şedal ve Edremit Belediye Meclis Üyesi Cemil Komi'ye tepkiler artıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Parti Belediye Meclis Üyesi Neslihan Şedal, Edremit Belediye Meclis Üyesi Cemil Komi ve yanında bulunan diğer yetkililerin, bir seccadeyi masa örtüsü olarak kullanmaları büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Bu davranışları, halkın dini ve kültürel değerlerine karşı bir değersizleştirme olarak yorumlandı.

TOPLANTI MASASI SECCADEYLE KAPLANDI

DEM Parti'li siyasetçilerin, düzenledikleri bir toplantıda seccadeyi masa örtüsü olarak kullanarak, temsil ettiklerini iddia ettikleri Kürt halkının değerlerine olan saygısızlıklarını sergilediler. Daha önce de Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin seccadeye ayakkabı ile basması gibi şimdi de DEM'liler seccadeyi masa örtüsü gibi kullanarak saygısızlık yaptı.



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VAN HALKI TEPKİ VERDİ

Vanlı vatandaşlar ise, belediye başkanlarının bu tutumlarına sosyal medya ve farklı platformlarda tepkilerini dile getirdiler. Vanlılar "Sıradan bir masa örtüsünün kullanılması yerine Seccadenin masa örtüsü olarak kullanılmasının ardındaki mesaj temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz halkın değerleri ile dalga geçmek ve inancına saygısızlık etmek mi” diye sordu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı, durumu kınayan mesajlar paylaştı. İnsanlar, bu eylemin dini sembollerimize yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, seccadenin Müslümanların ibadetlerinde kullandığı kutsal bir nesne olduğunu hatırlattılar ve belediye başkanlarına vicdanlarını sorgulamaları çağrısında bulundular.

Seccadenin masa örtüsü olarak kullanılmasına tepki gösteren Atilla Yıldız şu ifadeleri kullandı;

“Seccadeden başka bir şey yoktu, masa örtüsü niyetine kullanılmış, Allah ıslah etsin”

Tepki gösteren Aslıhan Yıldız isimli bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı;

"Demokraside bir yere kadar saygısız siyonistler

Şu fotoğrafa iyi bakın

Hiç bunların

Vatan,din belediyecilik gibi bir dertleri varmı?

Kürt milleti malınızı iyi tanıyın

Üstünde zkkmlandığınız masa örtüsü değil müslümanların secde ederken kullandığı seccade,

Kendinize gelin"

Kürt Zabıta Amiri isimli bir başka kullanıcı ise tepkisini şu ifadelerle ortaya koydu;

"Van'ın DEM'li belediye başkanları masaya Seccade serip üzerine çay çerez su ve mikrofon bıraktı. Bu yapılan Dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır.

Neden masa örtüsü değilde SECCADE kullandılar? Burda verilen mesaj nedir?

@vanbuyuksehirbb @neslihansedal65 @CemilKomi"

BAY KEMAL DE SECCADEYE AYAKKABIYLA BASIP POZ VERMİŞTİ

HDP/DEM Parti'nin ortağı CHP de İslami değerleri ayaklar altına almaktan geri durmuyor. Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısını aratmayan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da seccadeye ayakkabılarıyla basarak utanmadan poz vermişti.

Kaynak: Van Postası Gazetesi