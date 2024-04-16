CHP ve DEM Parti’de tabela düşmanlığı! Faşizmde de müttefikler

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Sözde kent uzlaşısı adı altında birlikte ittifak yapan CHP ile PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti, ırkçılıkta birbirleriyle yarışıyor. Her fırsatta muhacir düşmanlığı yapan ve seçim kampanyasını yabancı karşıtlığı üzerine kurgulayan CHP’li Belediye başkanları ele geçirdikleri belediyelerdeki Arapça tabelaları bir bir sökerken, ittifak ortakları DEM Parti’nin ise Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulama kararı alması, faşizmin bu kadarına pes dedirtti.

Sığınmacıları şehirde istemediğini söyleyen CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz kentte ruhsatı olmayan yabancı işletmelerin kapısına mühür vururken, AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kilis Belediyesi ve Yalova Belediyesi de Arapça tabelaları tek tek indirme kararı aldı. CHP’li başkanların talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü personelince söz konusu kentlerdeki tabelalar peşi sıra sökülürken, DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun’un Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulanacağını açıklaması, her iki partideki ırkçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan yeniden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan ise ‘Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağını söyledi.

KOLTUĞA OTURDU KİLİDİ VURDU

Göreve geldiği günden beri kentte sığınmacı istemediğini söyleyen CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, koltuğa oturur oturmaz mülteci düşmanlığına soyundu.

CHP’li Başkan Yalım’ın talimatıyla ruhsatı olmayan yabancı işletmeler mühürlenerek kapatıldı. Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce kent genelinde yapılan denetimlerin ardından Afgan ve Suriyeli muhacirler tarafından işletilen işletmeler tespit edilerek ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen 5 dükkân mühürlendi.

ARAPÇA YASAK İNGİLİZCE SERBEST

31 Mart 2024 Mahalli İdare Yerel seçimlerinde CHP’den Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Avukat Hakan Bilecen’in talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri tarafından kent genelinde Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekiplerince, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için 30 gün süre vererek uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler sökülürken, İngilizce tabelalara ise dokunulmaması dikkatlerden kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ BAHANESİ

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de özellikle Fatih Caddesi olmak üzere kentte bulunan Arapça tabelaları kaldıracaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yalova halkına seslenen CHP’li Başkan’ın kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelaların görüntü kirliliğine neden olduğunu belirtmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kamuoyunda, CHP’li Başkan’ın aynı ifadeleri İngilizce tabelalar için kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.

BURSA’DA İLK İCRAAT YASAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi de CHP’li yeni başkan Mustafa Bozbey başkanlığında yaptığı ilk toplantısını yabancı dillerde tabela yasağı kararı aldı. Özellikle Suriyeliler'in açmış oldukları işyerlerindeki 'Arapça' tabelaların kaldırılmasını isteyen CHP’li yönetim oy çokluğuyla yabancı dillerdeki tabelalara yasak getirildi. Karar sonrası Arapça tabelaların indirilmesi beklenirken, İngilizce tabelalara dokunulup dokunulmayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan yeniden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan ise ‘Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağını söyledi.

DEM DİYARBAKIR’DA SINIRLARI ZORLUYOR

Öte yandan PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir eş Belediye Başkanları Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun’un kentteki Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulanacağını bildirmesi sınırları zorlarken, özyönetim hayali kuran Kandil’i memnun etti.