CHP ve Bülent Arınç hakkında suç duyurusu

Siverek Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü, Siverek Adliyesine gelerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda şer odakları devletimizin birliği ve bütünlüğüne saldırıya geçmiş bulunmaktadır. Bizde Siverek Şehit ve Gaziler Derneği olarak bu şer odağı içerisinde olduklarına inandığımız başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, binlerce şehidimizin kanını döken PKK'nın yanında yer alan HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç ve kahraman Türk ordusuna dil uzatan, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyetini koruyacak olan ordumuzun, satıldığını iddia eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Demirtaş'ın savunucusu oldular

Gözcü, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Arınç'ın terör örgütüne açık destek veren Selahattin Demirtaş'ın savunuculuğuna soyunduklarını söyleyerek," Oysa savundukları Selahattin Demirtaş açıkça terör örgütüne destek veren biridir. 13 Kasım 2012'de Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir mitingde Selahattin Demirtaş, sözde Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen 6,7 Ekim 2014'te Kobani'yi bahane ederek Türkiye genelinde 35 ilde olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu olaylarda 2 polis memurumuz şehit olmak üzere, 53 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir ve 1000'e yakın yaralımız olmuştur. Bunlara sebep olan PKK yandaşı Selahattin Demirtaş'ı, Türkiye'deki 2. Parti olan ve partinin 'de Genel Başkanı olan birinin savunuyor olması biz şehit ailelerini derinden yaralamıştır ve bizler bunu kabul etmiyoruz savcı ve hakimlerimizi göreve çağırıyoruz bunun hakkında gereken cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Başarır ve Bülent Arınç hakkında suç duyurusu

Yılmaz Gözcü Eski Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç hakkında da suç duyurunda bulunduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Ulusal bir televizyon kanalında Selahattin Demirtaş'ın açıkça savunan Bülent Arınç hakkında da suç duyurunda bulunduk. Arınç 'Ben Covid-19 nedeniyle evde istirahat ederken Demirtaş'ın kitabını okudum ve etkilendim herkesin okumasını isterim, Kürtlere neler yapıldığını 'diyor ve 'savcılara çağrı yaparak Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor. Bizde bu yaptığının bir ihanet olduğunu ve savcıların Bülent Arınç hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz."

Gözcü, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna dil uzattığını belirterek, "Kahraman Türk ordusu sonsuza kadar bağımsız Türkiye Cumhuriyetini korumaya ve kollamaya devam edecektir. Kahraman ordumuz, yurt içi ve yurt dışında destanlar yazan bir ordudur ve bu birilerinin zoruna gitmiş anlaşılan. Türk ordusuna dil uzatarak, satıldığını iddia eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında da savcıların gerekli işlemlerin yapması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.