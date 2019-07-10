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CHP ve AK Parti’nin İzmir başkanlarından önemli mesaj

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret ettiği toplantıda, her iki başkan da İzmir’e hizmet için birlik mesajı vererek, İzmir’de yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30
CHP ve AK Parti’nin İzmir başkanlarından önemli mesaj

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret ettiği toplantıda, her iki başkan da İzmir’e hizmet için birlik mesajı vererek, İzmir’de yeni bir sayfa açıldığını söyledi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları geçtiğimiz aylarda göreve atanan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



“Her konuda çalışmaya hazırız”


CHP İl Başkanı Yücel, “Yakın zamanda bir seçim atlattık. Bundan sonra artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri çok partili hayata geçiş. Çok partili hayat sonrasında partiler arasında bir hizmet yarışı oluştu. Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmak doğru değil. Bugün yerel yönetimlerde biz iktidarız yarın başka bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olabilir. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Genelde AK Parti iktidar. Biz geneldeki iktidar ile yereldeki iktidar olarak İzmir’e ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz? Bunu önemsiyoruz. Sizin de göreve geldiğiniz günden ve öncesinden beri uyumlu yapıda ve kişilikte olduğunuzu biliyoruz. Bugün İzmir’e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız. Sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum” dedi.



“İzmir’de yeni bir sayfa açıyoruz”


AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:


“İl başkanı olarak atanmamın akabinde ertesi gün uçaktayken başkanımızın faksı elimize ulaşmıştı. Sonradan telefonla da tebrik ettiler. Bu çok iyi bir başlangıçtı. Ekibine ve başkana teşekkür ediyorum. İzmir’e yeni bir sayfa açacağız. Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi hem genel hem yerelde iyi değerlendirmemiz lazım. Başkanımızın iyi niyetine, dileklerine katılıyoruz. Biz genelde iktidarız. Yerelde uzun yıllardır İzmir’de muhalefetiz. Vatandaşımız, milletimiz memleketimiz için icraatlarını gerçekleştireceğiz. CHP icraatlarını yapacak biz takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa söyleyeceğiz. Yeni sayfayı İzmir’le de sınırlı tutmuyoruz. Gerçekten yeni bir dönem. İstanbul, Ankara’da CHP yereli devraldılar. İzmir’den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir’den katkıda bulunacağız.”



“Bize her zaman ulaşabilirsiniz”


Hep birlikte İzmir’e hizmet edeceklerini vurgulayan Sürekli, “Hep beraber İzmir’e hizmet edeceğiz. Genel iktidarın İzmir’e yönelik projelerini birlikte takip edeceğiz. Ankara’da bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tarım bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz var. Bizi temsil ediyorlar. Sayın başkanım; sayın büyükşehir belediye başkanıyla birlikte talepler noktasında bize her zaman ulaşabilirsiniz. Birlikte Ankara’ya gidebiliriz, bakanlara ulaşabiliriz. İzmir’e ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Bey’in bir söylemi vardı; ‘şimdi tartışmayalım, gerginlik oluşturmayalım, seçime 6 ay kala atmosfere gireriz, yarışırız, gerekirse kavga ederiz. Bunları 6 ay kala başlatalım. Bunun dışında kalan süreyi üreterek geçirelim’ derdi. Ben de buna katılıyorum. İzmir için Türkiye için birlikte yol alalım” diye konuştu.



İade-i ziyaret


Sürekli en kısa sürede CHP’ye bir ziyaret gerçekleştirileceğini, bunu geciktirmeyeceklerini sadece kentimize hizmeti düşüneceklerini ifade etti.


Basın mensuplarının Buca metrosunun Ankara’da 18 aydır onay beklediğinin ve bu yönde bir çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Sürekli, konuya ilişkin açıklamalarının basında yer aldığını ve ufak şeylere takılmayacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30
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