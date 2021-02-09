CHP, Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili verdiği müjdeleri duyurması, CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı'nı kapatmak için AYM'de yaptığı başvuruyu akıllara getirdi.

Türkiye'nin uzay hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Düzenlenen görkemli törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Türkiye'nin Ay'a sert iniş gerçekleştireceği müjdesini verdiği programı izleyenlerin aklına ise CHP'nin Uzay Ajansı'nın kuruluşunu engellemeye çalışması geldi.

CHP Uzay Ajansı'nın kapatılmasını istemişti

CHP, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uzay Ajansı'nın ortadan kaldırılması için parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.