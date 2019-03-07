CHP, Uzay Ajansını bile AYM’ye taşıdı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için yaptığı birçok yatırıma karşı çıkan CHP zihniyeti şimdi de gözünü Türkiye Uzay Ajansına dikti. Türkiye’nin bölgede güçlenmesini dünyada söz sahibi olmasını kendine yediremeyen CHP, Anayasa Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle, geçtiğimiz ay kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın kapatılmasını istedi. Konuyu değerlendiren AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, “Bu kurulan birimden gurur duyulması gerekirken, mahkemelik etmeleri çok üzücüdür. Bu memlekete yapılan en büyük kötülüktür. Bunun tek bir sebebi var. Türkiye’nin, AK Parti eliyle gelişmesini engellemektir” şeklinde konuştu. AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de, “Bu ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, refah düzeyinin yükselmesi CHP’yi hep rahatsız etmiştir. Bunun için Anayasa Mahkemesinde nöbet tutuyor” dedi.