CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019
CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk’ü aday gösterdi. Cafer Aktürk ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Ümraniye belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Ümraniye belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 16:55
CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk’ü aday gösterdi. Cafer Aktürk ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Ümraniye belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Ümraniye belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Ümraniye Belediye Meclis üyesi aday listesi.
YORUM YAZ