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Siyaset CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor
Siyaset

CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-22 18:19:00 - 2024-04-22 18:30:38
CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor

Batı illerinde her yeri bayraklarla donatan CHP, doğu illerinde de ay yıldıza yapılan saygısızlığı görmezden geliyor. Eş Genel başkanlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun, Diyarbakır’da DEM’li Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında Türk bayrağını kaldırması karşısında suskunluğa bürünmesi bardağı taşıran damla oldu.

 Buğra Kardan  İstanbul 

Bayrak sevgisi konusunda tutarsız davranan, Mardin’de de DEM’li Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında İstiklâl Marşı’nın okunmamasının ardından tek laf etmeyen Özel ve İmamoğlu’na tepki yağdı.

Siyasilerce CHP’nin İstanbul’u bayraklarla süslediği, Diyarbakır’da da ay yıldızı hedef alanlara karşı sessiz kaldığı belirtildi. “Batı illerinde bayrak ile marş sevgisini kimseye bırakmayan Özel ve İmamoğlu, PKK’nın siyasi kolu DEM’in hâkim olduğu doğu illerinde ise devletin sembollerine yapılan saldırılara kör kalarak riyakârlığını ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

CHP, devletin sembollerine sahip çıkmıyor. Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel ve onu yönetip yönlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğuda Türk bayrağına tahammül edemeyen bedhahlara karşı dilini yutuyor. Bölücüleri koruyup kollayan belediyelere kayyum atanınca yaygara koparan Özel ve İmamoğlu’nun geçenlerde DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak’ın başkanlık ettiği meclis toplantısında salon içerisinde yer alan bayrağın kaldırılmasına ses etmemesi infial uyandırdı.


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Dillerini yuttular!

Batı'da dorukta olan bayrak duyarlılığı doğuda dibe vuran Özel ve İmamoğlu’nun DEM’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yönettiği meclis toplantısında İstiklâl Marşı’nın okunmaması karşısında da tek kelime etmemesi de öfkeyle karşılandı.

Bayrak ile marş sevgisi lafta kaldığı gibi Diyarbakır Sur Belediyesi’nde de bir şahsın Atatürk’e küfretmesini görmezden gelen Özel ve İmamoğlu’na toplumun kahir ekseriyeti tarafından “Gittiğiniz yol, yol değil” denildi.


 
Siyasilerce CHP’nin İstanbul’u bayraklarla süslediği, Diyarbakır’da da ay yıldızı hedef alanlara çıt çıkarmadığı aktarıldı. “Batı illerinde bayrak ile marş edebiyatına devam eden Özel ve İmamoğlu, DEM’in hakim olduğu doğu illerinde de devletin sembollerine yapılan taarruzlarda suskunluğa gömülerek riyakârlığını ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.
 
Akit’e konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Derneği (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Hadi Dündar da CHP’nin bayrak konusunda tutarsız bir tavrı olduğunu dile getirdi ve şunları kaydetti:
 
“Burada büyük bir istismar var. Bu istismarı biz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde de gördük. Bu iki ismin mitingleri batıda bayraklı, doğuda bayraksız idi.  Aynı ismin bir mitinginde bayrak olduğunu, bir mitinginde de olmadığını müşahede ettik. Şu anda da karşımızda böyle bir tablo var. CHP’de bayrak hususunda riyakârlık olduğu muhakkak. Bu yapının bayrak hassasiyeti döneme ve ortama göre şekilleniyor.
 
Yazık. Yani bir siyasi yapının veya figürün karakteri olmalı. Devlete bağlılığı, bayrak ve marş hassasiyeti olmalı. Bunlar yoksa o yapının veya figürün yarın yabancı istihbarat örgütleriyle de rahat şekilde çalışacağı kuvvetle muhtemel.
 
Diyarbakır’da bayrak kaldırılıyor, Mardin’de marşımız okunmuyor ve CHP’den ses çıkmıyor. Ne Özgür Özel ne de Ekrem İmamoğlu bir şey diyor. Bu durum, CHP’nin DEM’le münasebetinin üst seviyede olduğuna işaret ediyor. İBB’nin encümen listesine baktığınızda bu münasebeti anlarsınız. İmamoğlu’nun Afyonkarahisar Belediye Başkanı’nın DEM’le ilgili çıkışına verdiği tepkiye baktığınızda bu münasebeti anlarsınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na kükreyen İmamoğlu, neden DEM’in bayrağımızı kaldırmasına ve marşımızı okutmaması karşısında dilini yuttuğunu sorgulamak gerek.


 
Kılıçdaroğlu, başa geldiğinde CHP yeni bir yola girmişti. Kılıçdaroğlu döneminde Karabağ, Libya, bayrak, Atatürk, terörle mücadele konusunda DEM hassasiyetiyle ilerlenmişti. Özel ve İmamoğlu döneminde karşı karşıya kaldığımız bayrağımızı, marşımızı hedef alan eylemler de bu hassasiyetin daha da güçlendiği hakikat.
 
Anlaşılan o ki Özel ve İmamoğlu, DEM hassasiyetini zirveye taşıyacak. Onun için Kılıçdaroğlu gönderildi. Yeni yönetimin bayrak, marş, Atatürk konusunda sessizliğinin nereye evirileceğini takip edeceğiz. Belki CHP’nin DEM’le ittifakı daha ağır konuları önümüze çıkaracak.  Nihayetinde CHP’nin gittiği yol yol değil. Bu yolu tercih edenlerin de ülkeyi sıkıntıya sokmamaları için önlem alınması şart.”

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