CHP teşkilatlarından kadın aday ağırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da parti yöneticileriyle bir araya geldi. Son günlerde İstanbul için başlayan aday tartışmaları sürerken teşkilatlardan kadın adaylar için özel istek geldi. İddialara göre Kılıçdaroğlu, bu talebi olumlu karşıladı.

CHP'de 24 Haziran'da milletvekili listelerinde yaşanan kadın aday tartışmalarının bir benzeri yerel seçimler öncesi yaşanıyor. İddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu, bazı seçim bölgelerinde 24 Haziran'da yaşanan krize benzer bir kriz yaşanmaması için bazı bölgeler için teşkilatlardan güçlü kadın adayların çıkarılmasını istedi.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL İSTEK

İddialara göre kadın aday tartışmasının yaşandı İstanbul toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki seçim çevreleri için seçilebilecek bölgelere kadın aday önerisi istedi. İl ve ilçe başkanlarının yer aldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu prensipte bazı bölgeler için kadın adayların olması isteğine sıcak baktı.

KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Toplantıda Kadıköy için Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Yeşim Ağırman , Beşiktaş için Figen Aslan ya da Yasemenin Öney Cankurtaran, Avcılar içinse mevcut başkan Handan Toprak'ın adı öne çıktı.