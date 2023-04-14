CHP teşkilatlarında resmen kıyamet koptu! 'Bunu nasıl yaparsınız?'

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere 1 aydan az bir zaman kaldı.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Ancak Altılı Masa'da yer alan 4 partinin seçimlere CHP listelerinden girmesiyle ortak listeler oluşturuldu. Ortak listeden dolayı birçok isme yer kalmadı.

Listede yer alan Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin, parti teşkilatlarında rahatsızlığa yol açtı.

TEŞKİLATLARDA KIYAMET KOPTU

FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge ilk sıradan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP teşkilatlarında kıyameti kopardı. Teşkilat yöneticileri başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına sitem etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

''BUNA NASIL İZİN VERİRSİNİZ?''

Kulislerde konuşulana göre; CHP teşkilatlarından önde gelen isimlerin parti kurmaylarına "Buna nasıl izin verirsiniz? Bu durumu nasıl kabullenelim?" şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği öğrenildi.

CHP ROZETİ TAKMAYACAKLAR

Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın dahil CHP listesinden seçilen tüm kontenjandan adayları, milletvekili olmaları halinde seçimden sonra Meclis’te yemin etmeden önce CHP’den istifa edecek. Bu vekiller yemin etmek için TBMM kürsüsüne kendi partilerinin milletvekili sıfatıyla ve yakalarında kendi partilerinin rozetiyle çıkacak.