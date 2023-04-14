  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin PKK sessizliği! Pentagon sözcüsü terör örgütü sorusu karşısında suspus oldu

Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Geliyor' diyerek duyurdu

Sağlık sorunlarına neden oluyordu! Elektronik sigara devi milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Altında düşüş beklentisi! Piyasalar uçuşa geçti, tüm gözler ona çevrildi

Pentagon'un gizli sırlarını sızdıran, deşifre eden isim belli oldu! 21 yaşındaki o genç bakın böyle enselendi

14 Nisan 2021: Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un vefatı

14 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Milletvekili adayına hem ölüm tehdidi hem de şok eden teklif: Parayı al ve adaylıktan çekil
Siyaset CHP teşkilatlarında resmen kıyamet koptu! 'Bunu nasıl yaparsınız?'
Siyaset

CHP teşkilatlarında resmen kıyamet koptu! 'Bunu nasıl yaparsınız?'

Yeniakit Publisher
2023-04-14 11:01:00 -
CHP teşkilatlarında resmen kıyamet koptu! 'Bunu nasıl yaparsınız?'

FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge ilk sıradan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP teşkilatlarında kıyameti kopardı. CHP teşkilatlarından önde gelen isimlerin parti kurmaylarına "Buna nasıl izin verirsiniz? Bu durumu nasıl kabullenelim?" şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği öğrenildi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere 1 aydan az bir zaman kaldı.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Ancak Altılı Masa'da yer alan 4 partinin seçimlere CHP listelerinden girmesiyle ortak listeler oluşturuldu. Ortak listeden dolayı birçok isme yer kalmadı.

Listede yer alan Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin, parti teşkilatlarında rahatsızlığa yol açtı.

TEŞKİLATLARDA KIYAMET KOPTU

FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge ilk sıradan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP teşkilatlarında kıyameti kopardı. Teşkilat yöneticileri başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına sitem etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

''BUNA NASIL İZİN VERİRSİNİZ?''

Kulislerde konuşulana göre; CHP teşkilatlarından önde gelen isimlerin parti kurmaylarına "Buna nasıl izin verirsiniz? Bu durumu nasıl kabullenelim?" şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği öğrenildi.

CHP ROZETİ TAKMAYACAKLAR

Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın dahil CHP listesinden seçilen tüm kontenjandan adayları, milletvekili olmaları halinde seçimden sonra Meclis’te yemin etmeden önce CHP’den istifa edecek. Bu vekiller yemin etmek için TBMM kürsüsüne kendi partilerinin milletvekili sıfatıyla ve yakalarında kendi partilerinin rozetiyle çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23