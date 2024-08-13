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Gündem CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler
Gündem

CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler

Yeniakit Publisher
2024-08-13 23:13:00 - 2024-08-13 23:16:40

CHP Didim Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimin ardından kaybeden adayın taraftarları önce salonda olay çıkarttı ardından kazananların araçlarına zarar verip lastiklerini patlattı.

CHP Didim Gençlik Kolları kongresinde olay çıktı. Başkanlık seçiminde kırmızı liste Ali Övet ile beyaz liste adayı Yusuf Durmuş yarıştı. Kongrede Kullanılan 284 oydan 1 oy geçersiz sayılırken, beyaz liste 116, kırmızı liste ise 167 oy aldı. seçimi Ali Övet kazandı.

Kongreyi aday Ali Övet'in kazanmasının ardından ilçe başkanlık binasında arbede yaşandı. Önce Yusuf Durmuş Övet'i sert sözlerle eleştirdi.

Yapılan konuşmalar ardından kongreyi kazanan Ali Övet, yeniden bir açıklamada bulunmazken, Herkesin dağılması konusunda duyuru yapılırken, ortalık bir anda kızıştı. Çıkan arbede kavgaya dönüştü, yumruklar havada uçuştu.

CHP Didim Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimin ardından kaybeden adayın taraftarları önce salonda olay çıkarttı ardından kazananların araçlarına zarar verip lastiklerini patlattı.

CHP Didim Gençlik Kolları kongresinde olay çıktı. Başkanlık seçiminde kırmızı liste Ali Övet ile beyaz liste adayı Yusuf Durmuş yarıştı. Kongrede Kullanılan 284 oydan 1 oy geçersiz sayılırken, beyaz liste 116, kırmızı liste ise 167 oy aldı. seçimi Ali Övet kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongreyi aday Ali Övet'in kazanmasının ardından ilçe başkanlık binasında arbede yaşandı. Önce Yusuf Durmuş Övet'i sert sözlerle eleştirdi.

Yapılan konuşmalar ardından kongreyi kazanan Ali Övet, yeniden bir açıklamada bulunmazken, Herkesin dağılması konusunda duyuru yapılırken, ortalık bir anda kızıştı. Çıkan arbede kavgaya dönüştü, yumruklar havada uçuştu.

DIŞARIDA DEVAM ETTİ

Salonun içinde başlayan arbede bu kez sokağa taştı. İddiaya göre Yusuf Durmuş'un taraftarları Ali Övet'i destekleyenlerin dışarıda park halinde duran araçlarının lastiklerini patlattı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.

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