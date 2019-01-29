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CHP, terörle anılanlara ve hırsızlara bel bağladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kaset kumpasıyla başına geçtiği CHP, yerel seçimler için aday gösterdiği adayların örgütle ilişkisi açığa çıktı.

29 Ocak 2019 Salı 10:26

FETÖ’nün kuyruğunda gezen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin; 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği belediye başkan adaylarının örgütle ilişkisi deşifre oldu.

- “Zaman ve Samanyolu’na yapılan baskınları bütün kalbimle protesto ediyorum” açıklamasında bulunan Tunç Soyer de CHP’nin İzmir adaylığına seçildi. FETÖ’ye destek vermekten çekinmeyen Soyer, Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılan operasyonlara itiraz etti.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında da FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

- “Hizmet Hareketi’ni kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder” diyen Ali Engin, CHP’nin Narlıdere Belediye Başkan adayı oldu.

- Kuşadası Belediye Başkan adayı gösterilen Ömer Günel ise ilçede FETÖ’nün avukatı olarak tanınıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu FETÖ başa getirmişti

FETÖ’nün güvenli limanı haline gelen CHP’de Kılıçdaroğlu, Fetullahçıların kaset kumpası sonucu genel başkanlık koltuğuna oturdu. 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ kanallarından inmedi. Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, Silivri’de tutuklu. Bir başka danışmanı Murat Aksoy ise FETÖ’nün medya yapılanması davasının sanığı. Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan da FETÖ’ye finansal destekten tutuklandı.

MİT TIR’ları ihanetinde Can Dündar ile işbirliği yapan CHP’li Enis Berberoğlu casusluktan yargılanırken, sahte dinleme kayıtlarının yayımlandığı Karşı Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni CHP’li Eren Erdem ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan tutuklandı.

Zaman gazetesinde polis tarafından arama yapılması üzerine, dönemin CHP Milletvekili Oktay Ekşi Ekrem Dumanlı’ya destek ziyaretinde bulundu.

CHP milletvekili Mahmut Tanal da FETÖ’nün her eyleminde en ön sırada boy gösterdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:26
  1. İzmir
  2. FETÖ
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. 31 Mart seçimleri
  6. Tunç Soyer
  7. Zaman gazetesi
  8. Samanyolu televizyonu
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  10. Ekrem İmamoğlu
  11. Hizmet Hareketi
  12. Ali Engin
  13. CHP’nin Narlıdere Belediye Başkan adayı
  14. Kuşadası Belediye Başkan adayı
  15. Ömer Günel
  16. Fetullahçıların kaset kumpası
  17. 17-25 Aralık
  18. Fatih Gürsul
  19. Murat Aksoy
  20. Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan
  21. MİT TIR’ları ihaneti
  22. Can Dündar
  23. CHP’li Enis Berberoğlu
  24. Karşı Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni CHP’li Eren Erdem
  25. CHP Milletvekili Oktay Ekşi Ekrem Dumanlı
  26. CHP milletvekili Mahmut Tanal

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