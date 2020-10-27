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Aktüel CHP TBMM Grubu'ndan salgınla mücadele toplantısına ilişkin İstanbul Valiliği'ne yanıt:
Aktüel

CHP TBMM Grubu'ndan salgınla mücadele toplantısına ilişkin İstanbul Valiliği'ne yanıt:

"İstanbul'un tümünü ilgilendiren bir konuda, kent yönetimiyle ilgili birçok sorumluluğu bulunan seçilmiş en üst yöneticisinin davet edilmemesinde; bir şehrin valisinin 'görmedim-duymadım-bilmiyorum' deme lüksü yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:01:37 -
CHP TBMM Grubu'ndan salgınla mücadele toplantısına ilişkin İstanbul Valiliği'ne yanıt:

TBMM (AA) - CHP TBMM Grup Başkanlığınca, İstanbul Valiliği'nin 22 Ekim'deki Kovid-19 salgınına ilişkin toplantıyla ilgili açıklamasına, "Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'un tümünü ilgilendiren bir konuda, kent yönetimi ile ilgili birçok sorumluluğu bulunan seçilmiş en üst yöneticisinin davet edilmemesinde; bir şehrin valisinin 'görmedim-duymadım-bilmiyorum' deme lüksü yoktur." karşılığı verildi.

CHP TBMM Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Meclis Grup Toplantısı'ndaki değerlendirmelerine ilişkin, İstanbul Valiliğince yapılan açıklamaya yanıt verilmesi gereği duyulduğu belirtildi.

"Kovid-19 salgının en hızlı ve kaygı verici şekilde artış gösterdiği İstanbul'da, sürecin değerlendirilmesi amacıyla 22 Ekim 2020 tarihinde yapılan toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesinin, salgın ve kent yönetimi açısından talihsiz bir durum oluşturduğu" savunulan açıklamada, "toplumun tüm kesimlerinin bu tabloyu eleştirdiği ve çeşitli yöntemlerle tepkilerini ifade ettiği" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ilin en üst mülki amiri validir. Kentin bütününü ilgilendiren bir toplantının katılımcıları konusunda, valiliğin bilgisi ve onayının olmaması; devlet yönetimi ile bağdaşır bir durum değildir. Sayın Genel Başkanımız, grup toplantısında; yapılan yanlışı eleştirmiş, söz konusu toplantı ile ilgili İstanbul Valisi'nin sorumluluğuna dikkat çekmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, eleştiriler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği yönündeki açıklaması da bu yanlışlığı giderme çabası olduğu açıktır. Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'un tümünü ilgilendiren bir konuda, kent yönetimi ile ilgili birçok sorumluluğu bulunan seçilmiş en üst yöneticisinin davet edilmemesinde; bir şehrin valisinin 'görmedim-duymadım-bilmiyorum' deme lüksü yoktur."


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