CHP, TBMM Başkanvekili adayını açıkladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanvekili adaylarının Kocaeli Milletvekili Haydar Akar olduğunu açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanlık Divanında CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapıldığını anlatan Özkoç, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın seçildiğini söyledi.
Özkoç, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in idare amirliğine; İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katip üyeliklere seçildiğini kaydetti.
Bu adayları gösteren listenin TBMM Genel Kurulu'nca işaret oyuyla oylanmasıyla seçim tamamlanmış olacak.
Volkan Bozkır'a tebrik
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk kişi olan Volkan Bozkır'ı tebrik eden Özkoç, kendisine başarı diledi.