CHP taşkınlığa erken başladı! “İçkini kap gel” 23 Haziran İstanbul seçimi bitti, sonuçlar yeni yeni gelmeye başladı. Kesin olmayan seçim sonuçları bile yayın organları tarafından henüz açıklanmamışken, CHP’liler sosyal medyaya verdikleri reklamlarda içkili taşkınlık çağrıları yapmaya başladı.

yeniakit.com.tr Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi tamamlandı, sonuçlar yeni yeni gelmeye başladı. Dereyi görmeden paçayı sıvamaya başlayan CHP’lilerse, içkili kutlama çağrılarıyla adeta taşkınlık yapmaya başladı. “İçkini kap gel” Sosyal medyada parayla reklam veren CHP Gençlik Harekatı, Fatih’teki İBB binasının önünde içkili toplantı çaprısı yaptı. Reklamda şu ifade kullanıldı: “31 Mart gecesi yarıda kalan eğlencemize 23 Haziran gecesi İBB Fatig binası önünde devam ediyoruz. Kutlamamızı bize ve İstanbul’a yakışır şekilde, taşkınlık yapmadan, dansımızla, müziğimizle, eğlencemizle yapacağız. Şarkını, bayrağını, içkini kap gel! Her şey çok güzel olacak. İstanbul Gönüllüleri” İşte o paylaşım:

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