CHP tarafının; milletimizin damarına basan pervasızlıklardan vazgeçmediği görülüyor! Tahammülün sınırlarını zorlayacakları besbelli

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’le yaptığı görüşmeden en çok rahatsızlık duyan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti. “2028'de Cumhurbaşkanı adaylığını kafaya koymuş İmamoğlu; Erdoğan ile görüşmesinden sonra Özel'in adaylığının konuşulmaya başlanmasından rahatsızlığını gizleyemiyor” diyen Gülerce, yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaşırtmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde görüştükten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makam odasında görüşmesi diyalog zeminini genişletti.

Erdoğan ile görüşmede not alan iki isim vardı ama Bahçeli ile 45 dakika süren görüşme baş başa oldu.

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(…) Sırtında yumurta küfesi olan Cumhur İttifakı açısından ciddi bir sıkıntı gözlenmezken, CHP tarafında/laik kesimde, erken başlayan tartışma ve tepkiler var.

(…) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sessiz kalarak tepki veriyor. Özel'in demokrasimizin kilometre taşı dediği bir yumuşamaya sahip çıkmadı.

Tam tersine, Erdoğan-Özel görüşmesini sabote edercesine, görüşme öncesinde CNN İnternational'a verdiği mülâkatta, Cumhurbaşkanını hedef aldı, "Erdoğan, otoriterleşen rejimin başı tabii ki" dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü gibi İmamoğlu ile görüşmeyi düşünmedi.

2028'de Cumhurbaşkanı adaylığını kafaya koymuş İmamoğlu; Erdoğan ile görüşmesinden sonra Özel'in adaylığının konuşulmaya başlanmasından rahatsızlığını gizleyemiyor...

(…) Diyalog, yumuşama elbette siyasette tercih edilen yoldur.

Ancak kutuplaşma temelli siyasetin getirdiği ve seçim dönemlerinin derinleştirdiği ayrışmayı bitirmek kolay olmayacaktır.

Erdoğan, Bahçeli ve Özgür Özel'de bu konuda bir siyasî irade var.

Başlatılan diyalog ve yumuşama çabalarının Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyorlar.

İşleri kolay değil.

CHP tarafının; Cumhur İttifakı tabanını çok rahatsız eden söylemlerinden, milletimizin damarına basan pervasızlıklardan vazgeçmediği görülüyor.

Tahammülün sınırlarını zorlayacakları besbelli.”