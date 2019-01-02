CHP sübvanse ediyor “Mor Çete” susuyor

Harun Sekmen İstanbul

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın danışmanlığını yapan Ozan Yiğit Atalay’ın, TBMM’de Halkla İlişkiler Departmanı’nda görevli Ş.B. isimli bir emekçiyi taciz iddialarını görmezden gelen “Mor Çete”nin CHP’li Hayri İnönü’nün başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi’nden 105 bin Türk Lirası aldığı belirlendi. Bir tacizciyi kollamak adına sessizliğe bürünen “Mor Çete” ile Şişli Belediyesi’nin yeni dönemde de birlikte hareket etmek için protokol imzaladıkları bildirildi.

CHP’li İnönü 105 bin TL ödedi

Sözde kadın haklarını savunmak için kurulan fakat erkek ve aile düşmanlığını körüklemek adına her türlü kirli faaliyetin içerisinde yer alan Mor Çatı Vakfı’nın, CHP ile çok kirli bir ilişkisini deşifre ediyoruz. 2016 yılında, CHP içerisinde patlak veren taciz iddialarına sus pus kalan Mor Çatı, CHP’li belediyelerden gelen “payının” kesilmemesi uğruna, kendi savunduğu değerleri bile çiğnemiş. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın danışmanlığını yürüten Ozan Yiğit Atalay’ın, TBMM Halkla İlişkiler departmanında görev yapan Ş.B. isimli bir kadına taciz iddiaları, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Konu hakkında aradığımız Mor Çatı yetkilileri ise, “Bu tarz teknik konularda açıklama yapmıyoruz” diyerek iğrenç olayı görmezden gelmişti. Mor Çete bu suskunluğunun karşılığını CHP’li Hayri İnönü’nün yönettiği Şişli Belediyesi’nden fazlasıyla almış. Emekçi bir kadının taciz edilmesini görmezden gelerek kendi değerlerini bile çiğneyen “Mor Çete” Şişli Belediyesi’nden 105 bin Türk Lirası destek görmüş.

Belediye peşkeş çekiliyor

Taciz skandalı karşısında “üç maymunu” oynayan ‘Mor Çete’nin, CHP’li Şişli Belediyesi’nden aldıkları bu kadarla da sınırlı kalmadı. Yeni dönem için de Mor Çatı ile protokol imzalayan Şişli Belediyesi, peşkeşe davetiye çıkardı. Mor Çatı ile yaptıkları protokol anlaşmasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İnönü, skandalı bir adım öteye taşıdı.

Sapkına ve arsıza peşkeş

CHP’li Hayri İnönü, fuhuş yaparak para kazanmayı geçim kapısı haline getiren LGBTİ’li sapkınlara da belediye imkanlarını peşkeş çekiyor. Şişli sınırları içerisindeki Feriköy Sağlık Merkezi’ni sapkınlara tedavi için açmıştı. Çoğunlukla eşcinsel Suriyelilerin kaldığı sığınma evlerinin sıcak yemek ihtiyacını da CHP’li İnönü üstlenmişti. Suriyeli mazlum mültecileri, “Esed’e teslim etme” vaadinde bulunan CHP’nin, iş sapkın Suriyelilere geldiğinde kucak açması ise tepki çekmişti.