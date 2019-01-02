0553 313 94 23

CHP sübvanse ediyor “Mor Çete” susuyor

Erkek ve aile düşmanlığını körüklemek adına her türlü kirli faaliyetin içerisinde yer alan Mor Çatı Vakfı’nın, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın danışmanlığını yapan Ozan Yiğit Atalay’ın taciz iddialarını görmezden gelmesi için CHP’li Hayri İnönü’nün başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi’nden 105 bin Türk Lirası aldığı belirlendi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:50
CHP sübvanse ediyor “Mor Çete” susuyor

 Harun Sekmen  İstanbul 

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın danışmanlığını yapan Ozan Yiğit Atalay’ın, TBMM’de Halkla İlişkiler Departmanı’nda görevli Ş.B. isimli bir emekçiyi taciz iddialarını görmezden gelen “Mor Çete”nin CHP’li Hayri İnönü’nün başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi’nden 105 bin Türk Lirası aldığı belirlendi. Bir tacizciyi kollamak adına sessizliğe bürünen “Mor Çete” ile Şişli Belediyesi’nin yeni dönemde de birlikte hareket etmek için protokol imzaladıkları bildirildi.

CHP’li İnönü 105 bin TL ödedi

Sözde kadın haklarını savunmak için kurulan fakat erkek ve aile düşmanlığını körüklemek adına her türlü kirli faaliyetin içerisinde yer alan Mor Çatı Vakfı’nın, CHP ile çok kirli bir ilişkisini deşifre ediyoruz. 2016 yılında, CHP içerisinde patlak veren taciz iddialarına sus pus kalan Mor Çatı, CHP’li belediyelerden gelen “payının” kesilmemesi uğruna, kendi savunduğu değerleri bile çiğnemiş. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın danışmanlığını yürüten Ozan Yiğit Atalay’ın, TBMM Halkla İlişkiler departmanında görev yapan Ş.B. isimli bir kadına taciz iddiaları, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Konu hakkında aradığımız Mor Çatı yetkilileri ise, “Bu tarz teknik konularda açıklama yapmıyoruz” diyerek iğrenç olayı görmezden gelmişti. Mor Çete bu suskunluğunun karşılığını CHP’li Hayri İnönü’nün yönettiği Şişli Belediyesi’nden fazlasıyla almış. Emekçi bir kadının taciz edilmesini görmezden gelerek kendi değerlerini bile çiğneyen “Mor ÇeteŞişli Belediyesi’nden 105 bin Türk Lirası destek görmüş.

Belediye peşkeş çekiliyor

Taciz skandalı karşısında “üç maymunu” oynayan ‘Mor Çete’nin, CHP’li Şişli Belediyesi’nden aldıkları bu kadarla da sınırlı kalmadı. Yeni dönem için de Mor Çatı ile protokol imzalayan Şişli Belediyesi, peşkeşe davetiye çıkardı. Mor Çatı ile yaptıkları protokol anlaşmasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İnönü, skandalı bir adım öteye taşıdı.

Sapkına ve arsıza peşkeş

CHP’li Hayri İnönü, fuhuş yaparak para kazanmayı geçim kapısı haline getiren LGBTİ’li sapkınlara da belediye imkanlarını peşkeş çekiyor. Şişli sınırları içerisindeki Feriköy Sağlık Merkezi’ni sapkınlara tedavi için açmıştı. Çoğunlukla eşcinsel Suriyelilerin kaldığı sığınma evlerinin sıcak yemek ihtiyacını da CHP’li İnönü üstlenmişti. Suriyeli mazlum mültecileri, “Esed’e teslim etme” vaadinde bulunan CHP’nin, iş sapkın Suriyelilere geldiğinde kucak açması ise tepki çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:50
  1. İstanbul
  2. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan
  3. Ozan Yiğit Atalay
  4. TBMM
  5. Halkla İlişkiler Departmanı
  6. Mor Çete
  7. CHP’li Hayri İnönü
  8. Şişli Belediyesi
  9. Türk Lirası
  10. Mor Çatı Vakfı
  11. CHP
  12. CHP’li belediye
  13. TBMM Halkla İlişkiler departmanı
  14. Taciz skandalı
  15. fuhuş
  16. LGBTİ
  17. Feriköy Sağlık Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi öldü
    1. Asansör kabiniyle duvar arasında..
    2. Şehidin adının verildiği okulun..
    3. Afganistan'da Taliban operasyonu
    4. İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere..
    5. 3 milyon Türk Çin işkencesinde
    6. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    7. "Ben Suriyeliyim adlı şarkım için..
    8. Firari FETÖ'cünün aracına el konuldu
    9. “Gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak..
    10. Yavrusunu kurtarırken yaralanan köpek..
    11. FETÖ’den aranan şüphelinin aracına el..
    12. Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro"..
    13. Kumpas mağduru astsubay, hukuki..
    14. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    15. Mazlumun çilesi 2018’de de bitmedi!
    16. Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay..
    17. Belediye binasından hırsızlık iddiası
    18. "İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
    19. Antalya'da sağanak etkili oluyor
    20. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde