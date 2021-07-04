CHP su işini İP’e peşkeş çekmiş

Zekeriya Say İstanbul

Kişiye özel ihalelerle yandaşlarını semirten CHP’li belediyeler, ballı ihale vurgununa zillet ittifakı bileşenlerini dâhil etmeye başladı. CHP’li Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nce 19 Mart 2021’de gerçekleştirilen “2021 Yılı İçme Suyu” ihalesinin İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç’a adrese teslim şekilde paslandığı ortaya çıktı.

Ballı ihalelerin suyu çıktı

CHP, İP ve HDP’nin desteğiyle kazandığı belediyelerde diyet ödemede hız kesmiyor. İhaleleri yandaşlarına peşkeş çeken CHP, yönetimindeki belediyelerde yaşanan talana İP’i de dâhil etti. İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç’un, İBB iştiraklerinden Hamidiye Su A.Ş.’nin Anadolu Yakası Ana Depo Sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İBB iştirak şirketlerine su dağıtımı işini de tekeline alan Koç’un, oğlu Yasin Koç ile bu işlerden büyük kazanç sağladıkları ifade edildi.

Alavere “Dilaver”e işler!

Dilaver Koç, Hamidiye Su Anadolu Yakası Ana Depo Sorumluluğunun yanı sıra CHP’li belediyelerin içme suyunu da temin ediyor. CHP’li Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nce 19 Mart 2021’de gerçekleştirilen “2021 Yılı İçme Suyu” ihalesi adrese teslim Koç’un şirketine paslandı. 21/F maddesi işletilerek internet üzerinden gerçekleştirilen 220 bin 587 TL bedelli ihaleye yalnızca Koç’un firması teklif verdi. Pazarlık usulü gerçekleşmesi gereken ihaleye yalnızca Dilaver Koç’un kendi adına kurduğu firmasının katılması, CHP’li belediyelerde dönen kişiye özel ihale çarkının nasıl işlediğini bir kez daha ortaya koydu.