CHP Sözcüsü Öztrak: Bizden aday olamayıp da DSP'ye geçilmesi etik bir sorundur

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin MYK Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztrak, Demokratik Sol Parti'ye geçen eski CHP'lilere ilişkin ne düşündükleri sorusuna; "Demokratik Sol Parti ile bizim herhangibir sorunumuz, problemimiz olmaz ancak bizden aday olamadıkları için Demokratik Sol Parti'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir 'etik' sorun olduğu ayan beyan ortadadır. Milletimizin, kendi partisinden aday olamadığı için CHP'yi terk eden arkadaşlarımız hakkında; 'Allah muhafaza belediye başkanı seçilirlerse bize de aynısını yaparlar' şeklinde düşündüklerini duyuyorum. Partisini bu kadar kolay terk eden, 'milleti' de kolay terk eder diye düşünüyorlar" diyerek cevap verdi.