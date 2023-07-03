CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin de "Belediye başkanları, kendi il ve ilçelerinin sorunları çözmeli. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde, 'hükümet engel çıkardı' diye yürüseydi; başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları, akıl işi değildir. Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO