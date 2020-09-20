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Aktüel CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu
Aktüel

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:38:06 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."

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