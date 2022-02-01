CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı adayını duyurdu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istediği ismi söyledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söyledi.
"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isterim"
KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.