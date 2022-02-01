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Siyaset CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı adayını duyurdu
Siyaset

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı adayını duyurdu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istediği ismi söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:42:00 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı adayını duyurdu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isterim"

KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.

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Yorumlar

saki

sen öyle istiyorsun ama Kılıçdaroğlu kendisi bile aday olmak istemiyor nasıl olacak
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Maraşlı

Çok da güzel olur eş genel c.başkanı yardimcilarida hazır ip.sizler partisinden hanım ağa chpkk li Demirtaş,sadet.sizlerden de k.mol.,bebejan ,davut.oglu bakın ne kadar da güçlü kadro bunlar ülkemi uzaya çıkarır.....siha savar sezginde MSB.olursa chpkklllerin keyfine diyecek olmaz..lağım fareleri bir güneş görürler...karanlıkta kaldılar epeyce zamandır.
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