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Gündem CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması
Gündem

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-11 03:45:00 -
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye başkan adaylığıyla ilgili soruyu cevapladı.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye başkan adaylığıyla ilgili bir krizin olup olmadığına ilişkin soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte Parti Meclisi toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti Meclisimizin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve Parti Meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır.

Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür.

Kaynak: AA

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