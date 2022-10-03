CHP Sözcüsü: Biz Erdoğan'a inanmıyoruz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu öldürülen müzisyen Onur Şener'e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. Öztrak, bu acı olay kadar olayın faillerinin de milleti dehşete düşürdüğünü söyledi.

Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı çalışmalarına başladığını hatırlatan Öztrak, yeni yasama yılının millete ve TBMM'ye hayırlı olmasını diledi.

Enflasyon sorusu

Türk parasının itibarının sıfırlandığını savunan Öztrak, iktidara "Neden enflasyonu düşürmek için hiçbir şey yapmadınız?" sorusunu yöneltti.

Öztrak, "Faiz sebep enflasyon netice' dediler. Eylül ayında yüzde 19 olan tabela faizini yüzde 12'ye indirdiler. O gün yüzde 19 olan tüketici enflasyonunu bugün yüzde 83,5'e çıktı. Tüketici enflasyonu 1998 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde. Üretici enflasyonu yüzde 151,5 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" diye konuştu.

Öztrak, çekirdek enflasyon göstergeleriyle ve üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki 68 puanlık makasla Cumhuriyet tarihin rekorunun kırıldığını ifade etti.

Tarımsal girdi fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirten Öztrak, "Son bir yılda ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 208, DAP gübresinin fiyatı yüzde 175, traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 216 arttı. Besi yemi fiyatındaki artış yüzde 113, süt yemi fiyatındaki artış yüzde 116 oldu. Bu fiyatlarla çiftçi tarlasına nasıl girecek? Besici, süt hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu politikalarla derhal tedbir alınmazsa mutfaklardaki bu yangın sönmez" diye konuştu.

TÜİK fiyatlarıyla son bir yılda patatesin yüzde 170, şekerin yüzde 164, sütün yüzde 127, makarnanın yüzde 113, ekmeğin yüzde 98, dana etinin yüzde 91 ve peynirin yüzde 89 zam gördüğünü aktaran Öztrak, evlerde elektriğin tarifesine göre yüzde 95 ile 200, doğal gazın ise yüzde 164 zamlandığını ifade etti.

"Hayat pahalılığı baki kalacak"

Son bir yılda enflasyonun dörde, 12 aylık dış ticaret açığının ikiye katlandığını savunan Öztrak, döviz rezervlerinin de erimeye devam ettiğini öne sürdü.

Öztrak, "Enflasyonu düşürmek için iki umutları kalmıştır. Biri TÜİK'in makyajları diğeri de aralık ayından itibaren ortaya çıkacak baz etkisi. Kendileri hiçbir şey yapmayacak. Ama vatandaşlarımız için değişecek hiçbir şey olmayacak. Fiyatların artış hızı baz etkisiyle belki biraz düşse bile, yüksek fiyat etiketleri yerli yerinde duracak. Hayat pahalılığı baki kalacak" şeklinde konuştu.

Faik Öztrak, borsada vurgun yaşandığını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un iki aydır borsadaki manipülasyona seyirci kaldığını ileri sürdü.

SPK'nın dün manipülasyonun sorumluları hakkında hem suç duyurusunda bulunduğunu hem de cezai işlemler başlattığını belirten Öztrak, "Madem manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor, para cezası ve borsada işlem yapma yasağı getirebiliyorsunuz, iki ay neden beklediniz?" diye sordu.

Mersin'de hain terör örgütünün alçak saldırısının CHP ile ilişkilendirildiğini ifade eden Öztrak, "Bir kendinize gelin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim vatan sevgimizin zekatı bile densiz müfterilere fazla gelir" ifadesini kullandı.

"Erdoğan'a inanmıyoruz"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayının seçim takvimi açıklandıktan sonra belli olacağını söylüyor. Seçim takvimiyle ilgili olarak da 2023 Haziran işaret ediliyor, bir anlamda takvim belli. Bu takvim konusunda değerlendirme alabilir miyiz?" sorusuna Öztrak, "Biz Erdoğan'a inanmıyoruz, güvenmiyoruz, daha baştan bunu hemen söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.