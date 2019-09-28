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CHP sözcülüğü yapan Ece Üner’e AFAD Başkanı’ndan sert tepki! “Hukuki yollara başvuracağız”

CHP’lilerin, “Toplanma yerlerine AVM yapıldı” iddiasını araştırmadan sürdüren haber sunucusu Ece Üner’e AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu sert tepki gösterdi. Güllüoğlu, hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:28

İstanbul’da yaşanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından şiddeti  5.8 olarak açıklanan deprem sonrası, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yaptığı yorum tepki çekti.

Ece Üner, “İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var” demişti.

AFAD Başkanı’ndan sert tepki

Ece Üner’in canlı yayındaki sözlerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan AFAD Başkanı “Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba e-Devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:28
  1. İstanbul
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  3. Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner
  4. Ece Üner deprem
  5. Ece Üner tepki
  6. Ece Üner toplanma yerleri
  7. Ece Üner AVM
  8. AFAD
  9. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu

YORUM YAZ

  • oguzoguz37 dk önce
    doğru söze ne denırdoğruyu söyleyenı dokuz köyden kovarlar denir
  • Uğur4444Uğur444440 dk önce
    Doğruları söylemek ne zamandır chp sözcülüğü oldu sayın AKit
  • yılmazyılmaz41 dk önce
    Tamam işte,o Avm ve rezidanslar da yuvalanan,kat alan,hiç çıkmayan,kahve,yudumlayan sizin zihniyet değil mi,postu kurtarırsınız,diğerleri ne olursa olsun.Bu kadar mı düşünüyordunuz yani milleti yalancılar.
  • Uğur4444Uğur444441 dk önce
    Birkerede doğrunun yanında yer alın be kardeşim yalansa yalan deyin ama akasya avm zorlu avm ve polat towersın yeri deprem toplanma alanı değil miydi
  • Dr. Fesih Dr. Fesih 43 dk önce
    Kanaatım şudur ki; resmî kurumlar ciddi anlamda meseleyi ele alamadıklarından böyle bilgisiz Kişiler ortada dolaşıp meseleyi siyasi bir rant meselesine çeviriyorlar.
  • Mesut Mesut 50 dk önce
    Gayet normal kendi atadıkları adamlar konuşuyor Akp nin, her taraf bina yeşil alan mı kaldı İstanbul’da park bile Yok çocuklar için
  • Kadir Kadir 51 dk önce
    Allah aşkına Bağcılar’da biri toplanma yerine kaçmaya çalışsa yolda binalar üstüne düşer, her yer bina kömrüyüz

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