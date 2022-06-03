CHP'nin son tiyatrosu elinde patladı! "İş yok, açız" diyen kadının mal varlığı ortaya çıktı

CHP'nin ortaya çıkan tiyatrolarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye çıkarak, 'Pazarlarda artıkları topluyorum, terliğimi çöpten alıp giydim' diyen vatandaşın ortaya çıkan fotoğrafları durumu yalanlar nitelikte olmuştu.

"İş yok, açız" dedi, üzerine arazi, ev ve araba çıktı

Şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Aksaray ziyareti sırasında kameralar önünde, "İş yok, açız" diyen Elif Yılmaz isimli kadının mal varlıkları ortaya çıktı.

80 dekar arazi, ev, araba...

10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurt dışında, 4 çocuğunun İstanbul'da, diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı marka bir otomobilinin olduğu ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ın 80 dekar arazisinin olduğu ve engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği belirlendi.