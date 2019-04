CHP son oy durumunu açıkladı! Aradaki fark kapanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da yeniden yapılan oy sayımıyla ilgili, "Aradaki fark 18 bin 742'dir ve normal koşullarda kapatılacak bir fark değildir. Sayın İmamoğlu mazbatasını almalıdır. Say, olmadı bir daha say, olmadı seçim iptal et demek demokrasiye darbedir" dedi.

CHP'li Öztrak, İstanbul'daki seçime yapılan itirazlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'daki oy sayımıyla ilgili son durumu da açıklayan Öztrak, "17 ilçede geçersiz 119 bin 652 oy sadece 2 bin 184 oy AK Parti adayına 785 oy da İmamoğlu'na yazılmıştır. Aradaki fark 18 bin 742'dir ve normal koşullarda kapatılacak bir fark değildir. Sayın İmamoğlu mazbatasını almalıdır. Herkesin hakkına saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Say, olmadı bir daha say, olmadı seçim iptal et demek demokrasiye darbedir" diye konuştu.