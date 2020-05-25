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Siyaset

CHP, siyasi partilerin bayramını video konferans ile kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayramlaşma heyeti, video konferans aracılığıyla siyasi partilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:40:40 -
CHP, siyasi partilerin bayramını video konferans ile kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayramlaşma heyeti, video konferans aracılığıyla siyasi partilerin Ramazan Bayramını kutladı.


Geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi süreci nedeniyle, bu Ramazan Bayramında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu başkanlığında, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak’tan oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayramlaşma heyeti, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP ile görüştü. Görüşmelerde, birbirlerinin bayramını kutlayan heyetler, bayrama ilişkin güzel dileklerini iletti.

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