CHP Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akıncılar belediye başkan adayı, CHP Divriği belediye başkan adayı, Zara CHP belediye başkan adayı, CHP Gemerek belediye başkan adayı, CHP Suşehri belediye başkan adayı, CHP Altınyayla belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.13 Aralık 2018 Perşembe 19:33
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akıncılar belediye başkan adayı, CHP Divriği belediye başkan adayı, Zara CHP belediye başkan adayı, CHP Gemerek belediye başkan adayı, CHP Suşehri belediye başkan adayı, CHP Altınyayla belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Sivas ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
CHP Sivas Akıncılar belediye başkan adayı Necati Us
CHP Altınyayla belediye başkan adayı Nurettin Çiftçi
CHP Divriği belediye başkan adayı Hakan Gök
CHP Ulaş belediye başkan adayı Murat Sulakçı
CHP Yıldızeli belediye başkan adayı Bülent Yücel
CHP Sivas Zara belediye başkan adayı Kudsi Cantürk
CHP Sivas Gemerek Sızır belediye başkan adayı Nevzat Göksü
CHP Sivas Altınyayla Deliilyas belediye başkan adayı Hayati Akbulut
Sivas belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Sami Aydın % 58
BBP adayı Doğan Ürgüp % 30
Akıncılar belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 40
CHP % 30
MHP % 27
Divriği belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 48
AK Parti % 42
MHP % 8
Gölova belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 62
Bağımsız % 24
SP % 6
MHP % 3
Gürün belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 60
AK Parti % 34
CHP % 3
İmranlı beleye seçim sonuçları 2014
MHP % 39
CHP % 34
AK Parti % 24
Kangal belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
BBP % 32
MHP % 14
Koyulhisar belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 59
AK Parti % 37
Suşehri belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 61
BBP % 24
MHP % 11
Şarkışla belediye seçim sonuçları
AK Parti % 46
BBP % 41
MHP % 6
CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
YORUM YAZ