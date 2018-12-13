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CHP Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akıncılar belediye başkan adayı, CHP Divriği belediye başkan adayı, Zara CHP belediye başkan adayı, CHP Gemerek belediye başkan adayı, CHP Suşehri belediye başkan adayı, CHP Altınyayla belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:33
CHP Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akıncılar belediye başkan adayı, CHP Divriği belediye başkan adayı, Zara CHP belediye başkan adayı, CHP Gemerek belediye başkan adayı, CHP Suşehri belediye başkan adayı, CHP Altınyayla belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Sivas ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Sivas Akıncılar belediye başkan adayı Necati Us

CHP Altınyayla belediye başkan adayı Nurettin Çiftçi

CHP Divriği belediye başkan adayı Hakan Gök

CHP Ulaş belediye başkan adayı Murat Sulakçı

CHP Yıldızeli belediye başkan adayı Bülent Yücel

CHP Sivas Zara belediye başkan adayı Kudsi Cantürk

CHP Sivas Gemerek Sızır belediye başkan adayı Nevzat Göksü

CHP Sivas Altınyayla Deliilyas belediye başkan adayı Hayati Akbulut

Sivas belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Sami Aydın % 58

BBP adayı Doğan Ürgüp % 30

Akıncılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 30

MHP % 27

Divriği belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 48

AK Parti % 42

MHP % 8

Gölova belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

Bağımsız % 24

SP % 6

MHP % 3

Gürün belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 60

AK Parti % 34

CHP % 3

İmranlı beleye seçim sonuçları 2014

MHP % 39

CHP % 34

AK Parti % 24

Kangal belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BBP % 32

MHP % 14

Koyulhisar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 59

AK Parti % 37

Suşehri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

BBP % 24

MHP % 11

Şarkışla belediye seçim sonuçları 

AK Parti % 46

BBP % 41

MHP % 6

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:34
  1. Aydın
  2. CHP Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019
  3. CHP Akıncılar belediye başkan adayı
  4. CHP Divriği belediye başkan adayı
  5. Zara CHP belediye başkan adayı
  6. CHP Gemerek belediye başkan adayı
  7. CHP Suşehri belediye başkan adayı
  8. CHP Altınyayla belediye başkan adayı

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